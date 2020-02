Roma, fiamme in discarica di carta in via della Falcognana

Incendio in una discarica autorizzata di carta in via della Falcognana 130 a Roma. Dalle 11 circa i vigili del fuoco sono sul posto con 7 mezzi e carro schiuma per spegnere l’imponente rogo che coinvolto un’area di circa 10.000 mq. Al momento non risultano persone ferite. Il denso fumo ha invaso tutta la zona.

Aggiornamento 14.30

Proseguono senza sosta e presumibilmente andranno avanti per ore, le operazioni di spegnimento dell’incendio in una discarica di carta in via della Falcognana a Roma. Sul posto oltre agli automezzi dei vigili del fuoco sono arrivate in supporto delle autobotti del comune vista la quantità di materiali che stanno bruciando. Dei fatti sono stati messi al corrente la Prefettura, l’Arpa e Asl di competenza.