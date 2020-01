Roma, frana collina Castel Giubileo causata da rottura condotta idrica

E’ stata la rottura di una condotta idrica a causare lo smottamento di una collina che questa mattina all’alba ha franato su un palazzo a Roma, zona Castel Giubileo. Lo riferisce la Polizia locale di Roma Capitale intervenuta sul posto in ausilio ai vigili del fuoco con pattuglie del Gruppo Nomentano.

I caschi bianchi in queste ore stanno fornendo aiuto alle persone che necessitano di assistenza alloggiativa a seguito dello sgombero disposto dai vigili del fuoco. Si tratta di 4 appartamenti al momento non agibili con una decina di occupanti. Finora 7 di loro hanno manifestato necessità di alloggio alternativo e per i quali gli agenti del Nae della Polizia Locale insieme agli operatori della Sala Operativa Sociale si stanno adoperando per le procedure di assistenza. Sul posto anche protezione civile e tecnici Acea .