Roma, incendio in palazzo a Vigna Stelluti: vigili del fuoco sul posto

Fiamme questa mattina in un palazzo a Roma. Sul posto dalle 8.30 circa, cinque squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per l’incendio scoppiato in un appartamento al 3° piano di un condominio in Largo di Vigna Stelluti 24.

Aggiornamento ore 9.25

Due persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, una ragazza è stata portata in zona sicura con l’autoscala, l’altra era nel bagno invaso dal fumo. Ambedue sono state affidate alle cure del 118. Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Sul posto è intervenuta per la viabilità la Polizia locale gruppo Cassia. Chiusa via di Vigna Stelluti da largo Girolamo Belloni a piazza dei Giuochi Delfici in entrambi i sensi di marcia.

Aggiornamento ore 11.35