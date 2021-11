Roma, incendio nella notte in un deposito Ama: in fiamme tre mezzi

Nel deposito Ama di via Cassia tre mezzi sono andati distrutti e altri tre danneggiati a causa di un incendio divampato nella notte di lunedì 29 novembre. Da chiarire ancora il motivo che ha causato il rogo, anche se al momento si esclude la pista dolosa.

L’incendio è divampato intorno alle 23 nel piazzale antistante un bar all’altezza del civico 1747, a causarlo potrebbe essere stato un guasto ad uno dei mezzi. Le fiamme potrebbero aver poi convolto le altre vetture andate distrutte o danneggiate.

L’Ama in una nota ha precisato: “Un mezzo a vasca, un furgone e una spazzatrice risultano danneggiati in modo irreparabile. Sull’incendio è già stata sporta denuncia. Presso la sede, nel momento in cui è deflagrato l’incendio, non erano fortunatamente presenti addetti”, ha spiegato la municipalizzata.