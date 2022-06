Roma, incidente-carambola: 35enne perde la vita

Una carambola tra ben 4 auto, di cui due parcheggiate. Un incidente che non ha dato scampo ad una donna sudamericana di 35 anni, morta in seguito allo scontro avvenuto intorno all’una di mercoledì primo giugno, in via di Boccea, all’altezza di piazza dei Giureconsulti nella zona del quartiere Aurelio, presso stazione Cornelia.

Nell’impatto, che ha riguardato una Citroen C3, una Fiesta una Mercedes e una Yaris, l’auto su cui viaggiava la 35 enne si è ribaltata. Con lei, vi era una giovane di 15 anni e un’altra donna. Repentini soccorsi del personale medico del 118 che ha condotto la donna di 35 anni in codice rosso all’Aurelia Hospital. Le sue condizioni erano drammatiche subito dopo l’impatto. La donna è morta durante il viaggio verso l’ospedale.

Stando a quanto si apprende la 15enne invece è stata portata in codice rosso al Gemelli di Roma. Anche l’altra persona ferita è stata portata in ospedale in gravi condizioni. A ricostruire quanto avvenuto sarà la polizia locale di Roma Capitale, i rilievi scientifici fino alle 8:30 del mattino.