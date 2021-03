Roma, la rivincita di Diawara vale 3 punti con la Fiorentina

La vittoria della Roma arriva al fotofinish, e proprio come nelle corse più combattute, c’è bisogno dell’intervento dell’occhio meccanico. È questione di centimetri. Quelli che alla fine spingono Calvarese, su imbeccata del Var, a convalidare il gol di Diawara, tenuto in gioco da Milenkovic. Così la Roma continua la marcia verso la Champions. E guarda con un po’ di rammarico al risultato di Milano, dove l’Udinese ha fermato un Milan zoppicante, uscito con tre punti, pochi giorni fa, dall’Olimpico giallorosso.

La squadra di Fonseca conferma la sua personalissima equazione: con le grandi non vince mai, ma quando si tratta di avversarie sulla carta inferiori non sbaglia un colpo. Anche se contro la Fiorentina ha dovuto sudare parecchio. A festeggiare la vittoria è soprattutto Mamadou Diawara, che firma la sua rivincita personale.

La stagione del centrocampista è iniziata male, col suo nome finito per sbaglio nella lista degli Under 23 e che è costato, suo malgrado, la sconfitta dei giallorossi a tavolino contro il Verona. Poi è proseguita anche peggio. L’ex Napoli ha giocato poco, quando l’ha fatto il risultato non è stato dei più migliori, anzi.

Ma gli è bastato il gol al 97’, prima annullato, poi convalidato dal Var, a riscattare una stagione opaca. Per tutta la partita la Fiorentina ha tenuto testa ai giallorossi, li ha messi sotto in alcuni frangenti. Nel primo tempo fa tutto Spinazzola: segna al quarto minuto su assist di Mancini poi segna ancora, ma nella porta sbagliata, fissando il risultato sull’1-1. C’è voluto un redivivo Diawara per sbloccare la situazione: ora la Roma vede addirittura il secondo posto.