Roma, ladri lanciano l’auto contro la vetrata e fuggono con i contanti. Il colpo nella notte tra domenica presso viale dei Colli Portuensi. La macchina è stata ritrovata abbandonata poco distante. I ladri hanno usato l’auto per distruggere la vetrata dell’ingresso e sono poi scappati con i contanti presenti all’interno del cash roller. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno diramato le ricerche per l’auto trovandola poco dopo abbandonata in via Giuseppe Lopez, zona Magliana, a una decina di chilometri dalla banca.