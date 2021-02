Roma, lavoratori all’ospedale Fatebenefratelli in protesta: ecco perchè

Anche i lavoratori all’ospedale Fatebenefratelli in protesta. Fra le motivazioni la non corretta applicazione del contratto di lavoro nazionale e la lunga procedura di concordato preventivo (avviata nel 2014) per risanare i debiti e scongiurare il taglio del personale.

“È irricevibile la proposta di posticipare la piena applicazione del nuovo contratto” spiegano i sindacati. “Sono lavoratori che, come gli altri operatori della sanità privata accreditata, hanno visto stipendi e diritti bloccati per 14 anni, e in più hanno vissuto e vivono ancora nell’incertezza sul futuro dell’ospedale”.

Seguono aggiornamenti