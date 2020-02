Roma-Lecce, Fonseca: “ho visto più fiducia e coraggio”

Una vittoria rotonda e una prova che ha convinto Fonseca, quella della Roma che ha superato il Lecce con un poker molto significativo. Il tecnico dei giallorossi ne ha parlato a chiare lettere nel post match. “Ho visto i giocatori con più fiducia e più coraggio. Se non siamo in un buon momento il principale responsabile sono io”.

L’allenatore dalla Roma Paulo Fonseca focalizza così la gara contro i salentini, partendo addirittura dal pre-gara. ” La squadra si è allentata molto bene in questi giorni. Ero molto fiducioso per questa partita. Non possiamo dimenticare che il Lecce era in un buon momento e noi abbiamo fatto i primi 30 minuti molto buoni.

Una delle note positive dell’incontro è aver visto una Roma mantenere la costanza di rendimento nel match, a differenza delle ultime uscite, come in Europa League. “Questa è stata una partita differente. Ho sentito i giocatori con più fiducia e coraggio. E’ importante.”, ha detto il tecnico che poi si è speso per Pellegrini. “Ha fatto una bellissima partita ma aveva un fastidio nelle gambe e ho deciso di non rischiarlo. Non è infortunato, era solo per non rischiare.”

Al centro del rendimento della Roma, in crescita, vi è quello, positivo, degli uomini in mediana. Che per Fonseca sono “molto importanti per la costruzione del nostro gioco. Oggi hanno fatto tutti una buona partita. Mi sono piaciuti molto Veretout e Cristante, hanno fatto molte cose buone per la squadra.” In attesa, ovvio, del rientro di Diawara. “I segnali sono positivi ma dobbiamo vedere perché è una situazione che deve essere valutata tutti i giorni.”

E poi, l’ottima prova di Mkhitaryan. “È un grandissimo giocatore e ha la capacità di decidere bene l’ultimo momento di gioco. Noi attacchiamo molto e in questa stagione abbiamo sbagliato spesso l’ultima decisione e Mkhitaryan è molto importante in questo momento per dare continuità all’attacco.”

Dopo diverso tempo, poi, la Roma riesce a non prendere gol: è la seconda partita consecutiva da questo punto di vista che la porta di Lopez resta inviolata. “Abbiamo fatto una buona partita principalmente nella marcatura preventiva con i due centrali e con Veretout. È molto importante questo ed è il motivo per cui non abbiamo preso gol. Il Lecce è una squadra con qualità offensive, mi piace come gioca, attacca con tanti giocatori.

Crisi finita? Non è dato saperlo. Quanto alle critiche subite, Fonseca ha le idee chiare. “Devo essere sempre equilibrato e devo capire il momento. Se non siamo in un buon momento il principale responsabile è l’allenatore. Accetto la critica, non mi aspetto i fiori in questi momenti.”