Ha colpito alla gola il suo vicino di casa con un lungo coltello da cucina durante una lite condominiale. E’ successo ieri sera a Roma in via Monteciccardo zona Colle Salario. La vittima un uomo di 48 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Fermato dalla Polizia per tentato omicidio l’aggressore di 66 anni.