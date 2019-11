Roma, minaccia di far saltare palazzo con bombole gas: bloccata

Momenti di panico ieri a Roma quando una donna ha minacciato di far esplodere l’appartamento di un palazzo in via degli Estensi 251/A, zona Bravetta. I vigili del fuoco intervenuti alle 20 circa presso l’abitazione all’ultimo piano del palazzo, hanno trovato la donna di circa 49 anni che con 2 bombole di gpl da 15 kg, minacciava con un accendino da cucina di far esplodere l’appartamento.

La squadra, dopo aver fatto evacuare il palazzo, è entrata nella casa dove la donna, in evidente stato di squilibrio, aveva aperto le due bombole di gas e brandiva l’accendino. Il personale dei vigili del fuoco ha così bloccato la donna, consegnata poi al personale del 118, ed ha messo in sicurezza le bombole. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la donna una ventina di giorni fa aveva già tentato un analogo gesto, sventato dalla squadra Vigili del fuoco di Ostiense intervenuta anche ieri.