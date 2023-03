Roma, omicidio titolare osteria Artisti: ipotesi movente economico

(Adnkronos) – Ci sarebbero dissidi di natura economica alla base dell’omicidio del titolare dell’osteria degli Artisti, Emanuele Costanza. Noto come chef Manuel Costa, è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola ieri sera intorno alle 20, nella zona di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Poco prima un uomo di 43 anni, originario di Napoli, si era costituito alla polizia dicendo di aver commesso un omicidio in via Germano Sommeiller. Il corpo della vittima è stato trovato dalla polizia all’interno di una Mercedes parcheggiata davanti al suo locale. Il 43enne si trova in stato di arresto.