Roma, sabato manifestazione delle Sardine a San Giovanni: previste 10mila persone

Sabato prossimo dalle 15 alle 19, in piazza di Porta San Giovanni (area giardini interni) si svolgerà una manifestazione del movimento delle Sardine “per protestare contro ogni forma di violenza discriminazione”. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 10.000 persone provenienti dal territorio nazionale. Già dalle prime ore della giornata scatteranno i divieti di sosta nell’area. Dalle 13 e sino a cessate esigenze, è disposta la chiusura del cancello d’accesso ai giardini di viale Carlo Felice, sul lato della statua di San Francesco. Sempre dalle 13 e sino a cessate esigenze, sospesa la postazione taxi in piazza di Porta San Giovanni, all’altezza via Emanuele Filiberto. Dalle 16, disposta la sospensione della fermata “San Giovanni” delle metro A e C. Deviati i bus delle linee 16, 81, 85 e 87. In caso di chiusure anche di via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice, deviazione anche per il tram 3 e per le linee bus 51, 360 e 590. Inoltre, dalle 13, per la temporanea sospensione del capolinea di piazza di Porta San Giovanni, saranno limitate le linee 218 e 792.