Roma, Salvini: da domani tour quartieri Capitale, sabato raccolte 10mila firme per dimissioni Raggi

Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma a piazza Montecitorio, ha annunciato che comincerà domani a Roma “un giro dei quartieri e dei mercati: sarò in piazza Epiro”. “Solo sabato – ha aggiunto Salvini – abbiamo raccolto più di 10mila firme dei cittadini romani per le dimissioni della Raggi. Qua c’è un’emergenza cittadina che non ha precedenti negli anni passati. Ogni settimana girerò, quartiere per quartiere, finchè Virginia Raggi non lascerà il posto a qualcuno che i romani eleggeranno, sicuramente più in gamba di lei”.