Roma-Spezia 2-0, giallorossi volano al quarto posto

(Adnkronos) – La Roma supera brillantemente l’esame in casa dello Spezia, 0-2 il risultato finale nel match della 19esima giornata di Serie A, e vola al quarto posto in classifica a 37 punti, dietro solo l’Inter a pari punti e grazie allo stralcio della Juventus dopo la penalizzazione. Il primo tempo inizia con padroni di casa più propensi all’attacco non sfondano la difesa romanista, mentre i giallorossi sprecano diverse occasioni. Una per tutti un quasi rigore calciato da Dybala, dopo l’atterraggio ai limiti dell’area di Celik: batte la punizione ma riesce solo a prendere in pieno la barriera. Occasione sprecata e la prima mezz’ora si avvia a concludersi con contrasti anche duri che non portano a niente.

Al 34′ tocca Ibanez imbarcarsi per una lunga corsa verso la porta bianconera ma il tiro finale viene respinto. Un tentativo di Zalewski al 40′ viene parato, subito dopo Caldara atterra Abraham e rimedia un giallo: calcia la punizione Dybala, riesce a trovare la testa dell’inglese ma il tiro è sia debole sia fuori. La partita viene finalmente sbloccata da El Shaarawy dopo una lunga rimessa di Mancini, la corsa di Dybala palla al piede trova il Faraone che di sinistro segna.

Alla ripresa appena iniziata un errore di Esposito mentre lo Spezia è in fase di disimpegno regala al 49′ la palla a Dybala che la consegna velocemente ad Abraham che altrettanto rapidamente supera tutti, plana verso la rete e la trova di destro: 0-2. Occasionissima, e tris mancato, dieci minuti dopo sempre su punizione per la Roma dopo un fallo su Dybala: la palla piomba in area, Abraham ci prova di testa ma la prende male e Dragowski riesce a parare, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, il calcione finale di Matic dalla parte opposta dello sviluppo dell’azione esce.

Mourinho sostituisce El Shaarawi con Bove e a ridosso della fine del secondo tempo lascia entrare Belotti al posto di Dybala, mentre lo Spezia poco prima fa entrare Moutinho al posto di Reca. Nel primo di recupero un tiro avventato di Zalewski dal limite manda la palla lontano dalla porta spezzina malgrado la presenza di diversi giallorossi in area. I quattro minuti di recupero non cambiano il punteggio.