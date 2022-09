Roma, Tavolo del decoro, Alfonsi: “E’ finalmente partito il diserbo in tutti i Municipi della Capitale” 

Come programmato, si è tenuta oggi una nuova riunione del Tavolo per il Decoro di Roma Capitale presieduto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dal Vicecapo di Gabinetto vicario Nicola De Bernardini. Al Tavolo, voluto dal Sindaco Gualtieri quale organo di coordinamento degli interventi delle diverse strutture tecniche che operano in città, partecipano il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la Protezione Civile capitolina, AMA, ACEA, la Polizia Locale di Roma Capitale cui si aggiunge la partecipazione dei Municipi.

Tema centrale della riunione odierna gli interventi di diserbo

Il Dipartimento Ambiente, che ha in carico il diserbo sulla grande viabilità (1.158 strade complessive) ha relazionato sui lavori che saranno completati entro la settimana e che riguardano, per dare qualche esempio, Lungotevere Marzio e Viale Pretoriano (Municipio I), Corso d’Italia e Piazza Brasile (Municipio II), Via Filippo Fiorentini e Via dei Monti Tiburtini (Municipio IV), Via Sabatino e Via Senorbi (Municipio XI), Via della Vignaccia (Municipio XII), Via della Storta e Via Damiano Chiesa (Municipio XIV) Via Flaminia Vecchia (Municipio XV).

Il Dipartimento Ambiente ha poi illustrato il programma di interventi per le prossime due settimane tra i quali sono previsti: tutti i Lungotevere (Municipio I), Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Viale dell’Università, Viale Regina Margherita (Municipio II), Viadotto dei Presidenti (Municipio III), Via Casale di S.Basilio, Viale Kant, Via di Tor Cervara (Municipio IV), Viale della Serenissima, Via Prenestina, Via Palmiro Togliatti (Municipio V), Via di Lunghezza, Via di Rocca Cencia (Municipio VI), Via Tuscolana, Via Appia, Via Anagnina (Municipio VII), Via Laurentina, Circonvallazione Ostiense, Viale Leonardo Da Vinci (Municipio VIII), Via Castel di Leva, Viale Oceano Atlantico, Viale Oceano Pacifico (Municipio IX), Viale dei Romagnoli, Litoranea, Viale del Lido di Castelporziano (Municipio X).

I rappresentanti di tutti i Municipi hanno confermato l’avvenuto avvio dei lavori di diserbo e decoro, che hanno seguito criteri di priorità sulle aree limitrofe ai plessi scolastici, a cominciare da nidi e materne per poi proseguire sulle scuole di prossima apertura. Anche sulla pulizia delle caditoie in particolare in queste aree gli interventi sono stati avviati.

“Il Tavolo del Decoro voluto dal Sindaco Gualtieri si conferma uno strumento di raccordo utile ed efficace tra i Municipi e l’Amministrazione. La conferma dell’avvenuto avvio dei lavori di diserbo in tutti i Municipi è una buona notizia ma occorre accelerare in tutti i settori la macchina amministrativa per finalizzare gli appalti e completare gli interventi di decoro con priorità sulle scuole come indicato dal Sindaco con la massima celerità. Le risorse aggiuntive per il decentramento municipale ci sono, ma è assolutamente necessario un lavoro di razionalizzazione e accorpamento delle competenze che oggi, in molti settori, sono confuse e parcellizzate rendendo così spesso molto lunghi e complicati i processi amministrativi per mettere in campo gli interventi di pulizia e decoro di cui la città ha bisogno. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la puntualità con cui il Dipartimento Ambiente ha portato a termine la tranche di lavori sulla grande viabilità previsti questa settimana e per l’impegnativo programma annunciato”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

