Roma, trovati con mazze da baseball e coltello: denunciati 5 ultrà Lazio

Cinque ultras della Lazio sono stati denunciati dalla Digos di Roma per “possesso di materiale atto ad offendere”. Quattro sono stati trovati con mazze da baseball, uno aveva in auto un coltello. I cinque tifosi laziali sono stati fermati ieri sera dalla Polizia a Casal Bruciato, quartiere dove nelle stesse ore si stava svolgendo un evento organizzato in un centro sociale per i supporter del Celtic arrivati a Roma per seguire l’incontro di calcio Lazio-Celtic.