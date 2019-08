Roma, trovato un cadavere a Ponte Mammolo: indagine aperta

Due gambe che spuntavano dai rifiuti e una chiamata immediata alle forze dell’ordine: così questa mattina a Roma, in via di Ponte Mammolo, è stato rinvenuto un cadavere di un uomo. A trovare il corpo senza vita un passante che ha immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti poi, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di Via In Selci. Sulla vicenda è stata aperta ora un’indagine. Il corpo senza vista sarebbe stato trovato con alcune macchie di sangue sui vestiti, motivo per cui attualmente non si esclude nessuna ipotesi sulla misteriosa morte dell’uomo.

Notizia in aggiornamento