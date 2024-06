Roma uffici comunali – De Santis-Canale (LCR): “Uffici del Commercio Municipio IX in pessime condizioni, si tuteli sicurezza dipendenti”

“Le preoccupazioni dei sindacati circa la disastrosa situazione in cui versano gli uffici del commercio del Municipio IX a seguito dell’incendio del 6 giugno sono più che legittime e condivisibili.

Ad oggi i locali in oggetto non garantiscono in alcun modo l’incolumità del Personale, costretto a lavorare in luoghi pieni di fuliggine in cui il corridoio lato incendio risulta, peraltro, ancora inagibile.

A tal proposito, invitiamo il sindaco Gualtieri e i vertici del Municipio IX a interessarsi della questione e a intraprendere celermente ogni misura necessaria per ripristinare idonee condizioni di lavoro e per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, impegnati in un compito delicato e complesso quale è l’analisi delle pratiche del commercio”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max