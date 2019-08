Roma, Under: “Vogliamo vincere il derby!”

Pronti via è stato subito uno dei protagonisti. Cengiz Under dopo l’ultima deludente stagione ha voglia di tornare a stupire come aveva fatto nei suoi primi 6 mesi in giallorosso. Con Genoa ha dribblato tutti, anche le polemiche, e scaricato in rete tutta la sua rabbia. Non è bastato però il suo gol per portare i tre punti ai giallorossi, inchiodati sul 3-3 dalla squadra rossoblù.

I giallorossi sono chiamati ora ad una prova complicata come il derby, contro una Lazio partita a razzo e in straripante forma. Contro i biancocelesti servirà una prova perfetta della Roma, a partire da Under, una delle chiavi del gioco offensivo di Fonseca. Il turco, intervistato da Sky Sport, ha reso nota tutta la sua voglia di vincere il derby: “L’importanza di questa partita la conoscono tutti in città, ed anche noi”.

Under: “Fonseca? Ci fa giocare bene”

Il turno analizza la prossima sfida con la Lazio: “Daremo il massimo, metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di vincere. È normale che il derby sia così importante, succede la stessa cosa anche ad Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Tutti vogliono vincerlo”.

“Fonseca? Il suo è un ottimo sistema di gioco. Siamo più vicini tra di noi, giochiamo più stretti ed i palloni mi arrivano più facilmente”. Su Dzeko: “Sono felice che Dzeko sia rimasto con noi, con lui ho una grande intesa sia dentro che fuori dal campo. Cerco di farlo segnare, e lui fa lo stesso con me. Sogni ed obiettivi? Il mio sogno l’ho già realizzato: giocare nella Roma. Per quanto riguarda l’obiettivo di quest’anno, è sicuramente la qualificazione in Champions. Dobbiamo tornarci, sono sicuro che ce la faremo”, ha concluso il turco.