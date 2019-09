Ronaldo piange in diretta durante un’intervista ricordando il padre: il VIDEO

Siamo abituati a vederlo quasi sempre tronfio di stima e di talento. Sicuro come mai nessuno, quasi come fosse un robot. Eppure anche Cristiano Ronaldo è umano. E piange. Oltre ai soldi, ai trofei, le macchine di lusso e la vita da sogno. Il portoghese ha dei punti deboli, solo che li nasconde dietro la sua armatura scintillante di ossessiva voglia di vincere.

Lo fa per sé stesso, lo fa forse anche per il padre. Lo stesso che non ha mai vissuto a pieno, perché sempre ubriaco. L’infanzia del fenomeno portoghese non è stata infatti facile, come ha spesso raccontato lui stesso. Il padre beveva ed era spesso ubriaco, a volte anche violento. Per questo se ne è separato presto, per porre fine a quello strazio.

Ronaldo: “Lui non ha visto quello che sono diventato”

È il punto debole dell’uomo invincibile. Ronaldo piange e commuove durante un’intervista alla trasmissione inglese Good Morning Britain. Durante la trasmissione parte un video del padre di Ronaldo, che non riesce a trattenere le lacrime dall’emozione: “Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco”, ha poi detto.

Troppi ricordi tutti in una volta, troppi rimpianti per un rapporto mai vissuto a pieno, nemmeno quando il portoghese è diventato il miglior calciatore al mondo capace di vincere 5 Palloni d’Oro. Forse ne baratterebbe qualcuno per tornare indietro e poter festeggiare tutti i suoi trionfi con il padre, lo stesso che n vede da tanto e che lo fa ancora commuovere.