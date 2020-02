Ryanair: il trucco per risparmiare di più sugli extra sui voli economici

Ryanair è nota per i suoi voli incredibilmente economici, ma una volta aggiunti extra come il bagaglio a mano, potrebbe non essere sempre un buon affare. Eppure usando un nuovo trucco potresti risparmiare fino a 100 euro sulle prenotazioni dei posti e sui bagagli a mano per una famiglia di quattro persone.

Al momento, puoi portare gratuitamente una piccola borsa o un laptop sui voli Ryanair. Deve adattarsi allo spazio sotto il sedile di fronte a te e non può essere più grande di 25 cm x 40 cm x 20 cm. Se desideri portare una borsa più grande come bagaglio a mano, dovrai pagare tra gli 8 e i 20 euro per l’imbarco prioritario, a seconda di dove vai. Ma potresti risparmiare scegliendo come acquistare questi extra.

L’opzione semplice è prenotare la tariffa “normale”, che include l’imbarco prioritario e la possibilità di scegliere i posti che di solito costa poco più di 20 euro a persona aggiuntivi rispetto alla tariffa pubblicizzata per ciascun volo. In alternativa, puoi aggiungere gli stessi servizi alla tua tariffa Value.

Ryanair: come funziona il trucco per risparmiare sugli extra

Money Saving Expert ha spiegato: “Abbiamo scoperto che optando invece per la tariffa Value, quindi aggiungendo manualmente le prenotazioni dei posti, i bagagli a mano e l’imbarco prioritario, spesso si può ridurre il costo. In un caso, abbiamo scoperto che una famiglia di quattro persone poteva risparmiare quasi 100 sterline sui voli di ritorno semplicemente prenotando gli extra separatamente”.

Questo trucco potrebbe non funzionare ogni volta, ma quando lo fa, potresti risparmiare fino al 60%. Hanno aggiunto che funziona sempre quando è possibile selezionare i posti più economici, quindi vale sicuramente la pena prenotare in anticipo. Si tratta di un trucco ancora migliore se viaggi con bambini di età inferiore ai 12 anni poiché ottengono automaticamente posti riservati gratuiti con Ryanair.