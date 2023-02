Salario minimo, Tridico: “Con soglia 9 euro lordi pensioni più alte del 10%”

(Adnkronos) – “Fissare una soglia ipotetica di salario minimo a 9 euro lordi porterebbe il rateo pensionistico di ognuno al 10% più alto. Ma non si pensi che si tratti di una pensione alta perché un salario minimo di 9 euro per 30 anni vuol dire andare in pensione con 750 euro, che non è una pensione alta. Si dovrebbe lavorare 40 anni per avere una pensione sopra i 1000 euro che, con 9 euro lordi, vuol dire 1200 euro netti scarsi al mese. Quindi la vera chiave di volta che può portare a pensioni più alte è solo il lavoro di qualità”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, nel corso della presentazione del libro scritto con il giornalista Enrico Marro, ‘Il lavoro di oggi, la pensione di domani’.