Salute: Tarantino, ‘Normativa Ue prevede superamento discariche’

(Adnkronos) – “Iniziative come quella di Ail sono molto importanti perché mettono in correlazione due tematiche come l’ambiente e la salute umana”. Così il Sub Commissario bonifiche discariche, Nino Tarantino, a margine della convention organizzata dall’Ail dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione. “Dal punto di vista normativo europeo la discarica è sempre più una soluzione residuale, quelle poche ancora presenti devono essere presidiate e ben gestite per evitare problemi e ripercussioni negative nel codice ambientale”.