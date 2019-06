Saldi estivi 2019, a Luglio il via: ecco il calendario completo

Come sempre l’estate non è solo sinonimo di mare, spiaggia, relax e vacanze ma anche, per moltissimi, di saldi. E’ divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile quello con i saldi estivi che, di anno in anno, si ripresentano a Luglio con promozioni e offerte in certi casi imperdibili.

Dunque quando, dove e come ci sarà l’inizio della stagione dei saldi? Ecco quello che c’è da sapere da ogni singola Regione d’Italia.

Saldi estivi 2019 al via, ecco calendario completo regione per regione

Come si sa, ogni anno il periodo dei saldi è quello di inizio luglio. Ma è altrettanto noto che il calendario cambia da regione a regione, con una sequenza di date che porta fino alla seconda metà di agosto. Dunque, cosa c’è da sapere in merito al calendario dei Saldi estivi 2019?

I tanto amati saldi estivi del 2019 sono ormai imminenti per milioni di italiani impazienti. Comprare a prezzi più bassi sarà molto allettante per i più, anche quest’anno, a partire dall’inizio di luglio, quanto prende il via la stagione dei saldi con un calendario ben fisso.

Le date differenti per le regioni prendono piede dal 6 luglio, mentre già arriva la segnalazione del Codacons, relativa al fatto che i commercianti hanno già iniziato ad applicare sconti e promozioni in anticipo tramite il sistema dei pre-saldi o delle occasioni per i tesserati.

“Per far fronte all’elevato calo delle vendite in tutta Italia sono di fatto già partiti i saldi estivi, con numerosi negozi e catene commerciali che hanno anticipato gli sconti attraverso promozioni speciali e svendite“, ha spiegato appunto il Codacons.

Quanto al calendario vero e proprio? Eccolo bello e pronto. Saldi estivi 2019 al via con i calendario completo regione per regione.

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto