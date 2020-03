Salvini: “Ha chiamato Mattarella, non Conte. Il decreto? Coi soldi Bce cambia tutto”

Come suo solito è un fiume in piena nell’esternare le sue ragioni Matteo Salvini. E stamane, intervenendo su La7 a ‘l’Aria che tira’, il leader della lega ha tenuto subito a rendere noto che “Poco fa mi ha chiamato il presidente Mattarella. E’ stato cortese, abbiamo discusso di come collaborare, di come aiutare l’Italia e noi abbiamo detto che abbiamo una marea di proposte da fare, che siamo disponibili a collaborare. Migliaia di produttori, laboratori artigiani e imprenditori, domani venerdì 20 marzo devono pagare le tasse, è una riflessione che ho fatto anche al Presidente della Repubblica Italiana. Possiamo a nome di milioni di lavoratori italiani chiedere di migliorare il decreto oppure chiedere di fare quelle cose che aiutano?“.

“Spero di essere chiamato anche da Conte”

“L’ho detto al presidente Mattarella e spero che mi aiuti a far capire al governo che domani ci sono milioni di Italiani che dovrebbero pagare le tasse, pagare l’F24. Sto chiedendo la luna? – domanda e si doanda il leader leghista – Sto chiedendo di posticipare una scadenza prevista per domani. Ho ribadito la nostra disponibilità a collaborare, ma per collaborare bisogna essere in due, io spero di essere chiamato anche questo pomeriggio dal presidente del Consiglio, di essere chiamato oggi”.

“Con i soldi della Bce possiamo rivedere molte cose”

Mentre Salvini parla, informata dalle agenzie, la conduttrice del programma, Myrta Merlino, aggiorna che secondo fonti del governo il pagamento dei tributi – previsto appunto per domani – sarà posticipato. Una decisione che in qualche modo avvalora quanto affermato sin qui da Salvini il quale, soddisfatto commenta: “E’ una richiesta che facciamo da giorni, sono contento che veniamo ascoltati“. Dunque, domanda la Merlino, ora arriverà l’ok della Lega al decreto? “Dipende – ribatte il leader del Carroccio – Se mi tolgono lo svuota-carcere e mettono più soldi per precari, stagionali e autonomi allora se ne può parlare“. Oltretutto, aggiunge, “stanotte la Bce ha messo 750 miliardi, allora possiamo investirne come italiani più di 25?“.

