Salvini: “Nostalgico dei ribaltoni il Pd vuol tornare al proporzionale”

Come dicevamo in un altro articolo, stamane Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, come primo firmatario ha annunciato la presentazione di un testo di riforma della legge elettorale, un’iniziativa subito commentata da Matteo Salvini che ha affermato: “Legge elettorale, il Pd ha nostalgia della vecchia politica e dei ribaltoni e vuole tornare al proporzionale: lasciamo decidere agli italiani, si faccia il referendum per una legge maggioritaria moderna ed efficiente, chi vince governa senza trucchi”.

