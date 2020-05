Salvini: “Porti aperti, regolarizzazioni, clandestini esposti al contagio. Gli italiani sono stanchi…”

Non solo i sondaggi, che però ‘qualcuno’ continua a fingere di ignorare, ma ora che il governo è finalmente tornato a ‘lavorare’ nelle consuete sedi istituzionali (dando evidenti segnali di assoluta precarietà), anche i social hanno iniziato il serrato tam-tam dei malumori.

E malgrado il tentativo maldestro di gran parte dei media di ‘cassare’ l’opposizione, di per se già clamorosamente ‘ignorata’ dalla famosa ‘cabina di regia’ del governo, la Lega in primis, Fdi e Forza Italia in grande recupero, dimostrano di rappresentare ancora un serio ‘spauracchio’ in caso di elezioni.

Salvini: “Porti aperti e clandestini esposti al contagio”

Lo sa bene Matteo Salvini, che oggi è tornato ad attaccare, andando a toccare un ‘nervo scoperto’: ”Porti aperti, regolarizzazione dei clandestini, centinaia di sbarcati ricercati per controlli sul Coronavirus. Nemmeno la grave emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il nostro Paese va a desistere la sinistra ‘dell’’accogliamoli tutti’”.

Salvini: “Gli italiani presenteranno il conto”

“La situazione – prosegue poi il leader del Carroccio – sta sfuggendo di mano, non è questa l’idea di Italia che ho in mente, e credo che come me la pensino milioni di cittadini. Prima o poi gli italiani presenteranno il conto”. Un chiaro riferimento alle elezioni…

Max