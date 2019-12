Un fulmine a ciel sereno: Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica militare. La notizia è stata diffusa in queste ore dal Corriere della Sera, la decisione dell’astronauta è stata maturata invece da tempo e comunicata solo ai vertici della struttura militare.

Una scelta sorprendente sotto diversi punti di vista, l’unica astronauta donna attiva in Europa in orbita per 199 giorni tra il 2014 e il 2015 a bordo della Stazione internazionale. Un esempio di eccellenza italiana che lascia quello per cui ha vissuto.

Ancora ignoti i motivi della decisione, che per il Corsera sono di natura personale. Samantha Cristoforetti darà il suo congedo ufficiale i primi di gennaio, quando si recherà nella sede del 51esimo Stormo a cui lei appartiene a Istrana, nel Trevignano. Lì effettuerà le formalità di rito salutando la bandiera.

Chi è Samantha Cristoforetti?

Tre lauree, una passione grande l’universo e un coraggio altrettanto sconfinato. Non a caso Samantha Cristoforetti era l’unica astronauta donna in attività in Europa. Un primato destinato a cadere dopo la decisione a sorpresa della donna, fonte di ispirazione per tante altre.

L’astronauta è stata infatti una delle persone più influenti degli ultimi anni. Capelli corti, poco trucco e tanta voglia di fare, più che di apparire. Così Samantha ha fatto breccia nei cuori di chi sa misurare passione e dedizione per quello che si ama.

Tra pochi giorni lascerà l’Aeronautica militare, ma rimarrà per sempre fonte di ispirazione per chiunque abbia voglia di intraprendere un viaggio per il proprio sogno, qualunque esso sia. Un po’ come Samantha, sempre in viaggio tra le stelle. Ora convinta a dire basta, per motivi ancora da scoprire.