San Pietro, con un coltello ai varchi di sicurezza in via della Conciliazione: denunciato 31enne americano

San Pietro, con un coltello ai varchi di sicurezza in via della...

Stava attraversando il varco di sicurezza in via della Conciliazione con addosso un coltello quando è stato fermato dalla Polizia di Stato nei consueti servizi di controllo messi in campo dalla Questura di Roma a tutela della basilica di San Pietro. I poliziotti, controllando attentamente il soggetto, un 31enne americano, gli hanno trovato addosso un coltello, utilizzato probabilmente nella caccia, con una lama di circa 10 centimetri. Condotto presso il commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, l’uomo è stato denunciato per possesso non giustificato di armi.