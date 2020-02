Siamo a un passo da San Valentino e tantissimi innamorati stanno pensando di godersi il giorno, o forse la serata, stringendosi e coccolandosi seguendo un film romantico. Ma il dubbio è:

Quali sono i film da vedere il 14 febbraio? Quali i film consigliati per San Valentino?

Ecco una selezione delle pellicole sentimentali per festeggiare in compagnia del proprio amato e della propria amata San Valentino.

San Valentino: i migliori film romantici da vedere col partner il 14 Febbraio nel giorno degli innamorati

Partiamo da “Alta Fedeltà”: pellicola del 2000 diStephen Frears e tratta dall’omonimo romanzo di Nick Hornby. Il protagonista è Rob Gordon,che gestisce un negozio di dischi e dopo essere stato mollato dalla partner Laura, ricorda le sue 5 storie d’amore più memorabili. Ironia, ottima musica, sentimenti e l’immancabile l’happy end.

«La La Land»: in questo caso è un musical diretto nel 2016 da Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone. Il film parla della storia d’amore di Seb e Mia, un pianista jazz e una attrice; in crisi e i due si separano. Ma dopo 5 anni, per qualche minuto provano a immaginare come sarebbe stato se…

«Moulin Rouge!»: diretto da Baz Luhrmann, ispirato a «La traviata» di Giuseppe Verdi, ha per protagonista Nicole Kidman che è Satine, cortigiana-ballerina del Moulin Rouge innamorata dello scrittore Christian (Ewan McGregor). Il finale è tragico, ma i protagonisti sono unici.

«Notting Hill»: Classica commedia romantica di Roger Michell con Julia Roberts e Hugh Grant. L’attrice è Anna Scott, star di Hollywood a Londra per presentare il suo ultimo film che si nasconde in una modesta libreria di Notting Hill gestita da William Thacker, giovane goffo. Tra distanza sociale e l’assedio dei paparazzi, ecco il finale dolce.

«Se mi lasci ti cancello» Pellicola con Jim Carrey e Kate Winslet: un uomo introverso e una donna si incrociano su strade del tradimento, e alla fine ritrovano la via dell’amore.

«Shakespeare in Love»: girato da John Madden, ha per protagonista appunto William Shakespeare (Joseph Fiennes) che sta preparando una nuova commedia, «Romeo e Ethel, la figlia del Pirata», ma non ha idee.

A ispirarlo ecco Viola De Lesseps (Gwyneth Paltrow), figlia di ricchi borghesi, promessa sposa dell’odioso Lord Wessex (Colin Firth). Viola si innamorerà dello scrittore, ma per di più, rompendo le regole del tempo (solo gli uomini potevano recitare) reciterà anche nell’opera, diventata la tragedia «Romeo e Giulietta»