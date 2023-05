Sanità – L’UGL denuncia: “Sempre meno medici di base. Interventi urgenti per dare adeguata assistenza ai cittadini”

“La recente denuncia della Fondazione Gimbe sulla carenza, attuale e futura, dei medici di base non ci sorprende. Avevamo chiesto di affrontare il problema da tempo perché agli italiani va garantito il diritto alle cure e ad una adeguata assistenza. L’età media dei medici di base si innalza sempre di più e alle loro spalle il ricambio non è garantito. Così una moltitudine di cittadini rischierà presto di trovarsi sprovvista del professionista di fiducia. Quello che, nel passato, era il punto di riferimento delle famiglie per le cure primarie e che oggi sembra essere una figura relegata alle pagine dei libri di storia”.

E’ quanto dichiarato oggi da Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute.

Allarme medici di base, l’Ugl: “A livello nazionale e locale sono state attuate in passato misure tampone, come l’aumento dell’età pensionabile a 72 anni”

Come spiega ancora il sindacalista, “L’emorragia non si arresta, ed il futuro, se non si invertirà la tendenza, è a tinte ancor più scure. Nel 2021, infatti, il numero di medici di base in servizio era di 40.250, 2.178 in meno rispetto al 2019. Entro il 2031 l’Enpam prevede che altri 20.000 professionisti andranno in quiescenza sguarnendo sempre di più la schiera degli occupati. A livello nazionale e locale sono state attuate in passato misure tampone: aumento dell’età pensionabile a 72 anni e possibilità di aumentare il numero degli assistibili”.

Allarme medici di base, l’Ugl: “Soluzioni estemporanee e figlie del momento, non certo di una programmazione attenta alle esigenze dei medici di base e dei cittadini”

Si tratta, spiega ancora il Segretario della UGL Salute, di “Soluzioni estemporanee e figlie del momento, non certo di una programmazione attenta alle esigenze dei medici di base e dei cittadini. Così, nonostante il numero di borse di studio per questi professionisti sia in lento aumento, il ricambio generazionale sarà coperto solo per il 50% delle unità utili a coprire il fabbisogno nazionale”.

Allarme medici di base, l’Ugl: “Servono nuovi e più stimolanti percorsi formativi, per rendere così maggiormente attrattiva la professione”

Dunque, concludendo, Giuliano confida nella sensibilità mostrata dal Ministro Schillaci, che “ha mostrato attenzione a questo fronte di crisi garantendo interventi urgenti attraverso nuovi e più stimolanti percorsi formativi, come la nostra sigla auspicava già mesi addietro, per rendere così maggiormente attrattiva la professione. Una presa d’atto importante che andrà supportata da fatti concreti per far sì che a tutti i cittadini italiani venga garantita la possibilità di usufruire dell’adeguata assistenza dei medici di base in una più ampia riforma della medicina territoriale”.

Max