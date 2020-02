Sanremo 2020, il programma della seconda serata mercoledì 5 Febbraio: quali big e nuove proposte si esibiscono, ospiti, vallette

Se nella serata di martedì ai nastri di partenza la curiosità per l’avvio di Sanremo 2020 è altissima e, ovviamente, tutti guarderanno a cosa farà Amadeus, come aprirà, come farà gli onori di casa e, insieme a tutto il contesto, ci sarà (per fortuna) anche spazio per i primi cantanti in gara, tra big e giovani (altrimenti detti nuove proposte), forse la vera prova del nove per il Festival sarà la giornata del mercoledì.

Si sa com’è il movimento sanremese: si ci attende sempre qualcosa di nuovo e sorprese, e la serata inaugurale attira comunque un gran pubblico di curiosi: che, poi, se ha funzionato, replicano al mercoledì.

Dunque, quali saranno gli elementi della seconda serata in programma tra le 5? Chi si esibirà tra i vari cantanti? Quali gli ospiti. Ecco il quadro per la seconda serata di Sanremo.

Sanremo 2020, il programma della seconda serata mercoledì 5 Febbraio: chi si esibisce, ospiti, vallette

Il Festival di Sanremo 2020 apre i battenti martedì e, nella giornata di mercoledì si esibiranno gli altri cantanti in gioco. Si ricorda che i big non verranno eliminati e dunque potranno esibirsi anche nelle serate successive. Chi vincerà?

Forse qualcuno che si esibisce nella seconda serata? E in tal senso, cosa prevedono le scalette? Quali i cantanti? e Amadeus da chi sarà affiancato, e gli ospiti quali saranno?

Grandi firme all’orizzonte, con big in gara e anche tra gli ospiti. Partiamo proprio da questi.

Dopo la riunificazione di Al Bano e Romina, eccone un’altra: lo storico intramontabile quartetto dei Ricchi e Poveri si esibirà mercoledì nella formazione originale. Ovvero? Ovvero ritornano insieme Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena, a ben 50 anni dal secondo posto per ‘La prima cosa bella’.

E poi, primissime firme italiane e planetarie come Zucchero e Gigi D’Alessio.

aggiornamento ore 2.12

Quanto alla gara vera e propria per mercoledì 5 febbraio, questi sono invece i big in gara. Nomi scoppiettanti che elenchiamo:

Elettra Lamborghini,

Enrico Nigiotti,

Francesco Gabbani,

Giordana Angi,

Junior Calli,

Levante,

Michele Zarrillo,

Paolo Jannacci,

Piero Pelù,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rancore, Tosca.

Ci sarà spazio ovviamente anche per le nuove Proposte: Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

aggiornamento ore 5.10

Nella serata di mercoledì, Amadeus sarà affiancato da splendide e bravissime donne: le telegiornaliste del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, e Sabrina Salerno.

Nella serata precedente Amadeus avrà invece accanto Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Il Festival di Sanremo 2020 in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:40, può essere visto anche sul sito Rai Play e sarà successivamente disponibile sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay. C’è anche un sito ufficiale, una pagina facebook e Instagram e l’account Twitter. L’hashtag con il quale si può commentare il festival è #sanremo2020.

aggiornamento ore 10.18