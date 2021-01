Sanremo 2021, Franceschini: “Niente pubblico, neanche figuranti”

Niente pubblico a Sanremo, nemmeno figuranti. Il nuovo colpo di scena è un tweet del ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini: “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Così quello che fino ad oggi sembrava scontato ora non lo è più: secondo le parole del ministro il teatro Ariston sarà completamente vuoto. Franceschini ha citato il messaggio del ministro della salute Roberto Speranza, che ieri ha chiesto al Comitato tecnico scientifico “un protocollo di sicurezza per artisti e maestranze” ribadendo però che gli spettacoli “che si svolgono nelle sale teatrali valgono le norme previste dal Dpcm in vigore che consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico”.

Speranza in quel caso non aveva accennato alla presenza nel teatro di figuranti, facendo riferimento generico al ‘pubblico’. Le parole di Franceschini, secondo diverse indiscrezioni, avrebbero portato addirittura Amadeus a valutare l’ipotesi di rinunciare, stanco dei continui cambi di programma.

Proprio ieri Stefano Coletta, direttore di Rai 1, aveva annunciato che “andrà in onda uno show dall’Ariston e sarà protocollato come evento televisivo. Abbiamo lavorato con la prefettura, con la Asl di Imperia per farlo. Sotto l’egida del Dpcm Sanremo potrà essere meno rischioso. Attenersi al decreto garantisce il rispetto di regole molto strette. Un Festival, che mette al primo posto la salute di tutte le persone coinvolte”.