Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti della finale

(Adnkronos) – I Depeche Mode saranno ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20.

Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) presenteranno probabilmente il primo singolo, atteso nei prossimi giorni, del nuovo atteso album ‘Memento Mori’, il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode, in uscita il 17 marzo 2023 per Columbia e Mute. Sarà il primo album in studio dei Depeche Mode ad essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso. L’uscita dell’album sarà seguita dall’omonimo tour mondiale che avrà tre tappe italiane: Roma (12 luglio,stadio Olimpico), Milano (14 luglio, stadio San Siro) e Bologna (16 luglio 2023, stadio Dall’Ara).