Sanremo 2023, il monologo di Ferragni dedicato a se stessa e alle donne

(Adnkronos) – Lettera-monologo sul palco di Sanremo 2023 per Chiara Ferragni, fasciata in un abito letteralmente ispirato al suo corpo. Il messaggio letto dall’influencer è dedicato a se stessa, la “bimba”, la “piccola Chiara” di un tempo che “forse mi manca” ma che finalmente sente di “piacere a me stessa”. “Ho sempre cercato di renderti fiera, tutto quello che faccio lo faccio per te, per la bambina che sono stata”, dice Ferragni, che racconta delle volte in cui non si è sentita adeguata: “Ma vorrei dirti che sei abbastanza, lo sei sempre stata”, continua, commuovendosi sul palco. “Solo rischiando si vince veramente contro le insicurezze nella tua testa. Abbiamo tutti la scritta fragile sulla nostra pelle”, va avanti, raccontando dei suoi “bambini splendidi” e di “Fede”, “amore vero” del quale però non vuole anticipare nulla alla piccola sé. “Sarà semplice fare il genitore? Mai”, chiede e si risponde l’influencer, confessando il senso di colpa nello stare lontana da loro, “anche solo per andare a lavorare”. Poi il consiglio: “Celebra sempre i successi, quelli grandi ma anche quelli piccoli che nessuno vede. Non sminuirti mai davanti agli altri. Da donna dovrai affrontare tante battaglie”, dice ancora, parlando di messaggi e commenti dal “sessismo normalizzato”. “Lotta sempre, anche con le tue amiche. Io ci sto provando, anche in questo momento”, dice ancora in lacrime concludendo: “Piccola Chiara, sono fiera di te”.