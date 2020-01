Sanremo: 300mila euro a Benigni? Gasparri: “Vergogna Rai”

Da che esiste, il Festival di Sanremo non si trascina dietro soltanto canzoni storiche o simpatici ‘ritornelli’ ormai divenuti degli ‘evergreen’ ma, soprattutto, le puntuali polemiche che ogni edizione riesce a scatenare, finendo quasi per offuscare la stessa gara. Grazie a Dio, in questo senso anche quest’anno di ‘carne al fuoco’ ce è anche troppa! Dunque se fin qui le polemiche hanno accompagnato la questione delle 10 ragazze, Rula Jebreal, il ‘sessismo’ di Amadeus, la presenza di Al Bano e Romina, Junior Cally, ecc. oggi, tanto per non farci mancare niente, ecco arrivare la nota dolente: i cachet degli artisti.

In particolare, sui social da diverse ore sta montando ‘la convinzione’ (ma al momento non c’è nulla di confermato), secondo cui Roberto Benigni per salire sul palco dell’Ariston beneficerà di 300mila euro. Nemmeno il tempo di leggerla e, puntualmente, è scoppiata la polemica che, come da prassi, è subito stata inglobata dalla politica.

Così poco fa, attraverso Twitter, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha dato il ‘La’ alla protesta commentando: “Vergogna @Raiofficialnews vergogna #Benigni. Vero che becca 300mila € per comparire a #Sanremo? E parlano di costi contenuti. Che orrore i soliti comunisti con Rolex (a casse). Sperpero ignobile“.

Max