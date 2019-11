Sanremo Giovani: Thomas, Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Marco Sentieri alla finale del 19 Dicembre

Si fa sempre più inesorabile la marcia di avvicinamento verso l’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Per le Nuove Proposte il percorso è all’inizio ma, per dieci di loro, il primo verdetto è arrivato in questi minuti. All’interno del programma di RaiUno Italia Sì, condotto da Marco Liorni, si è svolta la prima semifinale. Nella scorsa settimana le dieci nuove proposte si sono presentate sul celebre “palco” del programma pomeridiano. Oggi, invece, si sono dati battaglia per avvicinarsi sempre di più al teatro Ariston. Cinque sfide dirette, da dentro o fuori, per conquistare altrettanti posti per la finale del 19 Dicembre, condotta sempre da Liorni. A decidere sulla sorte dei dieci semifinalisti la Giuria Demoscopica e la Commissione Musicale del Festival guidata dal Direttore Artistico Amadeus.

Nella prima sfida il vicentino Thomas, con “NE80”, batte il catanese Nova, che aveva cantato “Resta”. Nel secondo scontro diretto, invece, a passare il turno è Fadi col suo brano “Due noi”. Il riminese ha avuto la meglio sul mantovano Raim, che aveva portato “Labirinto”. Il romano Fasma conquista il terzo pass con la sua “Per sentirmi vivo”. Non ce la fa, invece, la milanese Federica Abbate con “I sogni prima di dormire”. La quarta sfida se la porta a casa il romano Leo Gassmann con “Vai bene così”. Non parteciperà alla finale, invece, il catanese Samuel Pietrasanta che aveva cantato “E dove sarai”. A conquistare il quinto pass per la finale è il casertano Marco Sentieri con la sua “Billy Blu”. Non ci sarà all’appuntamento del 19 Dicembre il romano Ainé con “Van Gogh”.