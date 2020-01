Sara Amira Shaimi, chi è la nuova tronista di uomini e Donne: età, origini e lavoro

Feste finite, torna Uomini e Donne. Dopo l’inizio con il trono over, ora è tempo del trono classico con i ragazzi alla ricerca dell’amore e la presentazione della nuova tronista Sara Amira Shaimi. Martedì hanno iniziato Gemma e la folta schiera di dame e cavalieri, che hanno dato vita anche a scontri memorabili, ora è di nuovo tempo del trono classico. Giulio è ancora alla ricerca del vero amore, diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

La puntata del dating show condotto da Maria De Filippi vede una nuova protagonista: Sara Amira Shaimi, tronista del nuovo corso del programma. La ragazza siederà al momento al fianco di Giulio Raselli e Carlo Pietropoli. Sara è alla ricerca del vero amore dopo alcune delusioni amorose affrontate nellasua vita, se riuscirà nel suo intento sarà solo il tempo a dirlo.

Sara Amira, curiosità sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Sara Amira Shaimi ha 28 anni, è nata a Rieti il 18 gennaio del 19991. E proprio Rieti è un pezzo di cuore per la ragazza, da cui si è staccata per motivi lavorativi. Nella città d’origine ha lasciato tutti i suoi affetti, nella Capitale ha trovato però il suo nuovo mondo. Sara fa infatti l’assistente di volo, e nonostante viva in un monolocale molto piccolo si dice soddisfatta dell’indipendenza che ha trovato.

Nel video di presentazione si è descritta brevemente: “Sono Sara, ho 28 anni e nella vita sono un’assistente di volo. Per lavoro vivo a Roma, anche se non riesco a staccarmi dalla mia Rieti. Sono una ragazza di provincia. Il mio lavoro è per me una finestra sul mondo, mi fa incrociare gli sguardi di migliaia di persone. Mi fa evadere dai posti in cui ho sempre vissuto, ma più viaggio e più apprezzo il valore di casa”.

Sara è molto legata alla madre, da cui si stacca ogni volta a famiglia. Le origini della famiglia della nuova tronista sono marocchine, a Uomini e Donne è alla ricerca di riscatto dopo un’esperienza negativa: “Sono arrivata a pensare che sono una nullità. Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la sua donna una nullità”, ha affermato la giovane nuova tronista di Uomini e Donne.