Sciopero trasporti 17 settembre 2021, cosa succede a Roma e Milano

Sciopero dei trasporti pubblici indetto oggi, 17 settembre 2021, dal sindacato USB. A Roma Metro A regolare, Metro B/B1 regolare; Metro C chiusa, Ferrovia Roma-Lido attiva con forte riduzioni di corse, Ferrovia Termini-Centocelle, chiusa; Ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano regolare, Ferrovia via Roma-Viterbo servizio regionale regolare. Per bus e tram possibili cancellazioni di linee/soppressioni di corse. Lo comunica Roma servizi per la mobilità.

A Milano la circolazione dei mezzi pubblici “prosegue regolare”. Il servizio “prosegue su tutte le linee metropolitane. Il traffico potrebbe rallentare la circolazione delle linee di superficie”. Lo comunica Atm, l’azienda di trasporto pubblico locale.