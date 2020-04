Sconto Sky Sport e Calcio, come fare per ottenere il rimborso (anche se la procedura online non funziona)

Sconto Sky Sport e Calcio, come fare per ottenere il rimborso (anche...

Rimborso Sky, come ottenere lo sconto di 15 euro per gli abbonamenti Calcio e Sport. In piena emergenza Coronavirus l’azienda ha deciso di dimostrare vicinanza agli utenti abbonati in questo periodo complicato ma in molti hanno avuto difficoltà ad ottenere il rimborso poiché il sito Sky non funziona.

A causa dell’elevato numero di abbonati che hanno tentato di ottenere lo sconto per Sky Sport e Calcio, infatti, in questi giorni è difficile fare richiesta di sconto tramite il sito ufficiale dell’azienda ma ecco come fare in modo semplice e veloce per ricevere il rimborso che ricordiamo è valida sia per gli abbonati via satellite, sia per gli abbonati Sky Digitale Terrestre e viene applicata sulla rata mensile fino alla data del 31 maggio 2020.

Ecco gli sconti Sky per l’emergenza Covid-19 in Italia validi per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio. Lo sconto varia a seconda del numero di pacchetti attivati dagli utenti e segue il seguente schema:

Sky Sport + Sky Calcio: 15,20 euro di sconto

Sky Sport: 7,60 euro di sconto

Sky Calcio: 7,60 euro di sconto

Sconto Sky Sport e Sky Calcio: come richiedere il rimborso

Per ottenere il rimborso sui pacchetti Sky Sport e Sky Calcio fino al prossimo 31 maggio è possibile contattare l’assistenza clienti tramite il portale Sky online o via SMS o email. Per inviare una email a Sky è sufficiente cliccare nella sezione “Contatta” del sito Sky.it e seleziona il motivo per il quale si desidera contattare l’azienda.

C’è anche la possibilità di ricevere una chiamata da Sky, per farlo basta inviare un messaggio di testo (SMS) al numero 39.39.100.400 comunicando il codice cliente, un operatore ti ricontatterà entro 2 ore. Inoltre ricordiamo anche la possibilità di chiamare l’assistenza clienti tramite telefono accedendo alla sezione Fai da te dove sono contenuti tutte le opzioni di contatto.

Il numero Fai da te Sky è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e risponde al costo di una chiamata su rete fissa prevista dal tuo operatore. Per chiamare Sky si può comporre il numero 02917171 o, in alternativa, il 199.100.400 del Servizio Clienti Sky, attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30. Il costo massimo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta è di 15 € cent/min. (iva inclusa). Per chiamate da cellulare, i costi sono legati all’operatore utilizzato.