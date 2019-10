Scontrini elettronici: bonus per questi registratori telematici

Indipendentemente dagli incassi denunciati, come da regola, esercenti e commercianti in generale dal prossimo gennaio (il primo), dovranno adeguarsi e dotarsi di registratori telematici, così da comunicare in tempo reale al fisco gli scontrini elettronici. Tuttavia, cercando di incentivare questa ulteriore spesa, andando loro incontro il governo ha stanziato un bonus acquisto – fino a un massimo di 250 euro – che, per chi avrà effettuato l’acquisto tra il 2019 ed il 2020, fungerà da credito d’imposta utilizzabile dalla prima liquidazione Iva, seguente il mese nel quale è stata emessa – e quindi registrata – la fattura d’acquisto.

Con l’ausilio di una ricerca effettuata dall’agenzia di stampa AdnKronos, abbiamo individuato alcune offerte sul mercato dei registratori telematici, adeguati per la nuova normativa.

Registratori telematici, i migliori attualmente sul mercato

Nello specifico SmartPos è caratterizzato proprio dall’opportunità di avere il totale controllo di tutti i servizi finalizzati alla gestione dei pagamenti, dando opportunità di poter visualizzare – monitorando il tempo reale della vendita – tutte le transazioni (anche con storno), l’inventario delle giacenze e delle possibilità – interagendo con il magazzino – e, oltretutto, ‘tenendo d’occhio’ la concorrenza ed il trend dei prodotti trattati.

Axium D7 (Ingenico Group), è un’innovativa piattaforma digitale appositamente creata per esaudire tutte le esigenze delle attività lavorative. Attraverso Android e Telium Tetra, oltre che a svolgere i compiti previsti, può essere ampliato – pagando – per renderlo in grado di generare anche opportunità remunerative in modo integrato. I merchant avranno quindi a disposizione nuovi servizi, integrati, come la cassa ECR evoluta, la gestione dell’attività, del personale, e del magazzino, le fatture elettroniche, compresi ovviamente qualsiasi metodo di pagamento.

Decisamente molto pratico SumUP, la cui modalità di pagamento avviene attraverso un dispositivo collegato ad uno smartphone (od anche un tablet), accettando pagamenti effettuati tramite le carte di credito, come Google Pay, e ApplePay. Il ‘meerchant’, grazie ad Olivetti, potranno inoltre usare lo scontrino elettronico.

Diverso invece SmartPOS di Nexi, in un unico device riesce a soddisfare l’uso di ogni io di credit-card. A rendere pratico il ventaglio sull’uso di tutte le cart ed i pagamenti digitali come carte di credito, prepagate, debito, smartphone e QR Code, per assicurare la massima affidabilità e sicurezza agli incassi degli esercenti.

