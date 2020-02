Scozia choc: ministro Finanze corteggiava un 16enne sui social

Politico di punta delle nuove generazioni, Derek Mackay, ministro delle Finanze del governo semiautonomo scozzese, è un beniamino dell’autorevole Scottish National Party, il che equivale con quasi certezza a poter aspirare alla successione del first minister scozzese, Nicola Sturgeon.

Colto e riservato, ha 42 anni ed è padre di due figli, nel 2013 Mackay fece coming out, dichiarando la sua omosessualità, che condivide con il partner.

Proprio mentre le cose sembravano procedere per il meglio, era infatti prossima la presentazione della legge di Bilancio, Derek Mackay ha improvvisamente comunicato le sue dimissioni. Una notizia inaspettata che nessuno poteva immaginare.

Poi però è stato presto spiegato il motivo di questa sua repentina decisione: la stampa locale ha infatti raccolto in una sorta di report, qualcosa come 270 messaggi, che il ministro si sarebbe scambiato con un 16enne attraverso i social (tra Fb ed Instagram).

Dal contenuto dei messaggi, emerge la ‘spietata corte’ che il politico ha lanciato nei confronti del 16enne, fra inviti a cena, o ad assistere a gare sportive…

