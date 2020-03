Scuola, il ministro Azzolina ha annunciato che “L’anno scolastico è valido”

Visto l’impossibilità per oltre 8 milioni di studenti, di poter accedere alle scuole, è un tema sul quale si è discusso spesso nei giorni scorsi. Quindi, stamane, il quesito riguardo il destino di scolari e studenti è stato ‘fugato’ dall’intervento del ministro dell’Istruzione in Senato: “Una misura altamente significativa è quella che sancisce la conservazione della validità dell’anno scolastico 2019-2020. L’articolo 32 del decreto-legge n. 9 recita: ‘Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297“.

“La Maturità? Membri interni e presidenti esterni”

Infine, rispetto invece agli esami di maturità, la Azzolina ha anticipato: ”il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell’intero percorso d’esame“.

Max