Scuola, riparte il 7 gennaio. Il piano della Prefettura

Ora è ufficiale: il 50% degli studenti delle scuole superiori, non il 75% come era stato ipotizzato nelle prime battute, tornerà in classe il 7 gennaio 2021. Il piano della ripartenza è stato pubblicato sul sito della Prefettura. Confermate le entrate e uscite scaglionate: alle 8 è previsto l’ingresso a scuola del 40% degli studenti, mentre alle 10 del restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà alle 13.30 e alle 15.30. Critiche da parte dei presidi, soprattutto per l’ingresso alle 10. Sciolto il nodo sabato: le lezioni si terranno a turnazione anche il sabato, con un unico ingresso alle 8.

Nodo trasporti

Con la ripartenza delle scuole è previsto un rafforzamento dei trasporti: più corse nelle ore di punta e più controlli alle fermate e nei punti nevralgici della città per evitare assembramenti. A Roma l’ammontare di chi prende i mezzi pubblici per motivi studio rappresenta il 28% dell’utenza totale.

Il prefetto: smart working e differenziazione oraria

Dal 15 gennaio inoltre, salvo un aumento dei contagi nei prossimi giorni, dovrebbe tornare in aula il 75% degli studenti. Il piano funzionerà – spiega la Prefettura – a determinate condizioni: “il mantenimento degli attuali standard di smart working degli uffici pubblici e, possibilmente, una differenziazione oraria delle attività produttive e commerciali rispetto al mondo scolastico”.

Mario Bonito