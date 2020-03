Scuole chiuse e bambini a casa: 5 modi per passare il tempo in modo costruttivo

Il Decreto Legge ha sentenziato: fino al 15 marzo scuole e università rimarranno chiuse. Tutti a casa quindi, nessuno escluso. Se per universitari e liceali cambierà poco, in quanto impegnati a preparare esami e riassumere lezioni precedenti, l’impossibilità di andare a scuola potrebbe rappresentare un problema per i più piccoli.

Superati i primi giorni di euforia e smaltiti i compiti arretrati si presenterà il problema di come passare il tempo a casa. Con spostamenti limitati è da accantonare anche l’ipotesi di passare pomeriggi in compagnia, per questo la maggior tempo del tempo lo passeranno tra le mura di casa. E allora cosa fare? In quale modo possiamo impegnare il tempo dei bambini in modo costruttivo? Ecco 5 possibili modi.

Leggere

Il modo più costruttivo per passare il tempo. Leggere un libro, uguale: viaggiare con la fantasia. Vivere un ondo nuovo ogni volta. Fondamentale per un bambino e perché no, anche per un ragazzo. Classici, libri per ragazzi, fiabe, favole. La scelta è enorme: ogni libro regala qualcosa ed è il modo migliore per passare le due settimane senza scuola.

Inventare

Due settimane a casa per un bambino possono sembrare inizialmente un sogno, poi può subentrare la noia. Per evitare ciò è utile stimolare la loro fantasia che può assumere diverse forme. L’importante è dare loro gli strumenti adatti, che in questo specifico caso possono essere un foglio e dei pennarelli, dei giocattoli componibili. Anche una storia da costruire di sana pianta. Insomma, a loro basta poco per inventare, l’importante è abituarli a farlo

Scrivere

Scrivere è un prolungamento dell’inventare, ma anche in questi casi ci sono varie forme di scrittura. Per un bambino può essere un ottimo modo per passare il tempo, per aprire i propri orizzonti, immaginare mondi nuovi, storie nuove, vite nuove. E in più un esercizio di scrittura che non guasta mai.

Giocare

L’elemento fondamentale: il gioco. Dietro ogni obiettivo deve esserci il gioco, fonte inesauribile di energia per un bambino. Tramite il gioco possono apprendere, scoprire, migliore. Anche imparare cose complesse attraverso lo strumento ludico diventa più semplice e divertente. Con il parco sotto casa che in questi giorni rimane un’opzione non molto popolare anche a casa il bambino può giocare in molti modi. Da non scartare a propri i videogiochi: quelli giusti possono essere fonte d’apprendimento e stimolo in diversi campi.

Ascoltare

E’ sera, cala il sole. Sale la stanchezza, magari c’è solo voglia di dormire, però è proprio in quel momento che il bambino potrebbe aver voglia di confidarsi, per parlare di qualsiasi cosa. In questo caso sta al genitore assecondarlo per provare a carpire più informazioni utili possibile.