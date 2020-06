Sergio De Gregorio arrestato: chi è l’ex senatore, accusato di riciclaggio

È stato arrestato questa mattina l’ex senatore Sergio De Gregorio, insieme ad altre 8 persone nell’ambito di un’operazione anti riciclaggio della Squadra Mobile di Roma.

Chi è Sergio de Gregorio, ex senatore Pdl arrestato oggi, 3 giugno 2020, a Roma

L’ex parlamentare eletto con il Pdl è stato sottoposto a misura cautelare in carcere. L’accusa per le 9 persone arrestate nell’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma riguarda, a vario titolo ed in concorso, diversi reati fra cui estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio.