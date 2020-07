Serie A, gli squalificati per la 30a giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

I tanti impegni ravvicinati impongono un’attenzione scrupolosa verso diversi aspetti. Una partita ogni tre giorni vuol dire sovraccarico fisico non indifferente, in relazione anche al caldo che sfianca le forze. Avere mancanze in rosa diventa quindi quasi la normalità in un periodo del gesto, e per questo eventuali assenze derivanti da squalifiche pesano come un macigno.

In questo senso piange la Lazio, che proprio per squalifica ha perso Immobile e Caicedo, assenti nella gara con il Milan per un giallo di troppo rimediato contro il Torino. Il tandem biancoceleste non è il solo ad essere stato vittima della scure del Giudice Sportivo, che con un comunicato ha reso noti gli squalificati per la prossima giornata.

L’ultimo in ordine temporale ad essere stato squalificato è stato Diego Perotti, che ha ricevuto un rosso diretto nella gara persa con l?udinese. Di seguito tutti i calciatori assenti per squalifica per la 30a giornata:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PEROTTI Diego (Roma)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’ALESSANDRO Marco (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IMMOBILE Ciro (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Luca (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

PESSINA Matteo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHONE Lasse (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).