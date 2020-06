Serie A, il Consiglio Federale ha deciso: playoff e playout in caso di stop del campionato

Il Consiglio Federale ha deciso: in caso di nuovo stop del campionato di Serie a si decideranno promozioni, retrocessioni e vittoria del campionato tramite playoff e playout. Approvata quindi l’ipotesi vagliata dal presidente Gravina.

Rimane viva l’opzione algoritmo, ma solo in caso di ‘Piano C’. Quest’ultimo potrà decretare le retrocessioni, le qualificazioni in Europa, ma non l’assegnazione dello scudetto. Bocciato invece il congelamento delle retrocessioni in caso di nuova forzata sosta del campionato di Serie A. Per quanto riguarda la B invece sono ufficiali playoff e playout, come anche le promosse in seri cadetta dalla Serie C, ossia Monza, Vicenza e Reggina.