“Serve un immediato cessate il fuoco in Ucraina”, il ministro della Difesa Usa chiama il collega russo. Non si sentivano dallo scorso 18 febbraio

Una notizia che ‘potrebbe’ non significare nulla’ come, al contrario, costituire invece un promettente precedente ai fini di una tregua in Ucraina.

Poco fa infatti il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha reso noto che Lloyd Austin, ministro della Difesa statunitense, si è lungamente intrattenuto telefonicamente con il omonimo russo, Sergei Shoigu.

Come dicevamo è un fatto importante, tenendo conto che, l’ultimo colloquio ‘diretto’ fra Austin e Shoigu risale addirittura allo scorso 18 febbraio, nemmeno una settimana prima che poi la Russia invadesse l’Ucraina.

Austin, ha poi reso noto il Pentagono, ha chiesto a Shoigu di adoperarsi per “un immediato cessate il fuoco in Ucraina”

In realtà sul contenuto della telefonata non sono emersi molti particolari, salvo il fatto che il ministro americano della Difesa, avrebbe esortato il suo ‘collega’ russo ad impegnarsi per giungere “ad un immediato cessate il fuoco in Ucraina e sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione”.

Anche il cancelliere tedesco Scholz stamane ha chiesto la stessa cosa parlando telefonicamente con il presidente Vladimir Putin

Cè da segnalare che la stessa richiesta di una tregua è stata fatta stamane anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha chiamato il presidente Putin, per una chiamata durata circa 75 minuti. Un colloquio telefonico del quale parliamo anche in un altro articolo…

Max